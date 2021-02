Destaques 23/02/2021 14:44 Camila Paulino | Seciteci CURSOS TÉCNICOS - Seciteci divulga a lista dos aprovados para trabalhar como professores temporários Ao todo, 122 pessoas foram selecionadas para atuar na conclusão de cursos técnicos que estão em andamento, mas foram suspensos por conta da pandemia A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) divulga a lista com candidatos aprovados no processo seletivo para a contratação de professores temporários. O resultado final está disponível no Diário Oficial, publicado nesta terça-feira (23) AQUI. Após análise curricular de 584 inscritos, 144 pessoas foram selecionadas para a etapa de entrevistas que foram realizadas de forma virtual e deste total, 122 foram selecionadas para atuar na conclusão de cursos técnicos que estão em andamento, mas foram suspensos por conta da pandemia. Os professores vão trabalhar nas Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) de Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças, Diamantino, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta e Poxoréu. Os primeiros classificados deverão ser convocados ainda em março de acordo com demanda de cada escola. A base salarial é a mesma de professores efetivos e segue conforme a carga horária de cada profissional, que pode ser de 20, 30 ou 40 horas, portanto pode variar de R$2,4 mil a R$4,8 mil. Em breve será lançado um edital complementar para as vagas que não foram preenchidas, por falta de candidatos classificados.

