Destaques 23/02/2021 19:51 Eliza Gund I Nativa News Cinco são detidos em Nova Monte Verde suspeitos de tráfico de drogas Foto: Divulgação I PM - MT Cinco pessoas foram conduzidas na tarde desta terça-feira (23) por envolvimento com o tráfico de drogas. A abordagem foi realizada por militares do 3º Pelotão de Polícia Militar de Nova Monte Verde na rodovia MT-208, próximo a ponte do rio Apiacás. No veículo foram apreendidas porções de substâncias análogas à maconha e pouco mais de R$ 500,00 em moeda corrente. A abordagem aconteceu após informações da Agência Regional de Inteligência (ARI) sobre um veículo Gol que seguia na rodovia sentido ao garimpo do Juruena com drogas. Nas proximidades da ponte do rio Apiacás a guarnição realizou a abordagem no veículo que era ocupado por cinco pessoas, três homens, uma mulher e uma pré-adolescente.

Em busca veicular foram localizadas 07 porções de substâncias análogas à maconha. Os suspeitos foram encaminhados para delegacia, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

