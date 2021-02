Destaques 25/02/2021 16:38 Central de Administração da Comarca de Alta Floresta suspende expediente presencial até 7/03 Foto: Divulgação O expediente presencial na Central de Administração da Comarca de Alta Floresta (a 803 km ao norte de Cuiabá) está suspenso, do dia 24 de fevereiro ao dia 7 de março de 2021, uma vez que uma das servidoras lotada na unidade judiciária está com suspeita de Covid-19. O comunicado foi emitido por meio da Portaria N. 22/2021-CADMAL, assinada pela juíza Mila Ramos de Lima e Souza Paro. Conforme o documento, os trabalhos presenciais estarão suspensos até o dia 7/03 ou eventual recebimento de resultado negativo do exame realizado pela servidora suspeita de contaminação. Os demais servidores irão executar suas tarefas de forma remota até a data fixada na Portaria. O atendimento ao público externo durante o período será realizado pelo e-mail: cd.altafloresta@tjmt.jus.br e pelo telefone 66.99212.7983. Leia AQUI a portaria.

Voltar + Destaques