Alta Floresta: secretaria de educação divulga resultado preliminar de candidatos para seletivo

A secretaria municipal de educação de Alta Floresta divulgou na tarde de ontem (25) o resultado preliminar dos candidatos deferidos e indeferidos referente ao processo seletivo simplificado para o ano letivo 2021.

A lista com todos candidatos está disponível no portal da prefeitura. O prazo para apresentação de recurso pelo candidato iniciará a partir das 00h01min do dia 26/02/2021 (sexta-feira) e, se encerrará às 23h59min do dia 01/03/2021 (segunda-feira), horário oficial de Mato Grosso.

Os demais prazos continuam, no dia 04/03 a Divulgação dos Recursos deferidos e indeferidos, ainda a Publicação do Resultado Final dos classificados na mesma data. A Convocação para Atribuição de classes e/ou aulas, cargo e função acontecerá no dia 05/03 e no dia 08/03/2021 deve acontecer o início da Atribuição de classes e/ou aulas, cargo e/ou função.



A lista completa divulgada pela secretaria de educação pode ser acessada AQUI.