Destaques 26/02/2021 07:01 ICV Pecuarista de Nova Monte Verde produz e lucra mais criando gado sustentável na Amazônia Foto: HD Mídia Produções Quando assumiu a gestão das fazendas da família, em 2013, o contabilista Miguel Rech acreditou que seria fácil fazer dinheiro com a recria de gado em Nova Monte Verde, no norte de Mato Grosso, onde o clima da Amazônia cria condições privilegiadas para a atividade. O tempo, contudo, provou que ele estava equivocado. “Eu pensava que sabia e daí eu vim para cá para tocar o negócio. Comecei primeiro repartindo o pasto e parti logo para a inseminação. Só comprava touros puros-sangues e sêmen dos mais caros possíveis. Mas daí, quando as vacas pariam, nós tínhamos bezerros bonitos e não tinha pasto”, resume o pecuarista. Sem conseguir fazer vingar os bezerros nascidos na Fazenda Moleana, a família Rech via seu patrimônio encolher a cada ano. “O dinheiro foi acabando, e os meus filhos começaram a reclamar comigo. Eles investiram aqui confiando no pai, e o negócio estava indo para trás”, relata o pecuarista junto a um dos cochos onde hoje oferece suplementação mineral a 227 animais, distribuídos em quase 60 hectares de pastagens rotacionadas. A taxa de lotação de cinco animais por hectare na safra 2019/2020 – 600% acima da média nacional – foi alcançada somente depois que Miguel reformou pastagens e repensou o modo de criar gado na fazenda, ainda em 2016. No ciclo seguinte, em 2017/2018, sua produtividade saltou de 5 arrobas para quase 40 arrobas por hectare. “Começamos a olhar onde nós acertamos e onde nós erramos. Analisamos nossa situação financeira e capacidade de investimento e os gargalos que faziam com que nossa propriedade não tivesse resultado”, explica o produtor. A receita foi simples, segundo conta o agrônomo responsável pela reestruturação do negócio em parceria com o Sebrae, Murilo Guimarães. Com custo inicial de R$ 3.200 por hectare, o investimento em pasto rotacionado gerou uma rentabilidade líquidade 12% ao pecuarista e margens de até R$ 1.900 por hectare. “Não inventamos a roda. Apenas colocamos em prática algo que já é antigo, mas pronto para ser aplicado”, relata o consultor e diretor da Campo S/A. Há sete anos na região norte do Estado, a empresa presta consultoria para 150 pecuaristas e tem notado uma verdadeira transformação da atividade na Amazônia matogrossense. “Acho que devo ter pegado exatamente esse final de etapa de uma pecuária extrativista e início de uma pecuária empresarial. Em 2014, a gente chegou e eu não podia falar de adubo, de cerca, porque os produtores reclamavam que tinham de ficar arrumando. Hoje, preciso falar de rentabilidade, taxa de juros e viabilidade econômica”, lembra Guimarães.A despeito do maior interesse pela intensificação, o desmatamento na Amazônia disparou nos últimos dois anos, chegando a 11,1 mil quilômetros quadrados desmatados em 2020, a maior taxa desde 2008. Quando a gente fala em conservação, muitas vezes se pensa na floresta em pé. Esse é apenas um dos recursos naturais. Nós também estamos o tempo todo trabalhando em cima do solo e da água, dois recursos que estão diretamente ligados à produção”, explica Eduardo Florence, consultor do Instituto Centro de Vida (ICV), instituição sem fins lucrativos que atua desde 1991 na disseminação de práticas agropecuárias sustentáveis em Mato Grosso. “A gente percebe que a busca pela intensificação é, na verdade, uma busca por melhores práticas, para ter melhores rendimentos. E ela está acontecendo, ela é uma realidade. Até por uma questão de mercado, com custos cada vez maiores exigindo mais eficiência do produtor”, relata o consultor. Da porteira para fora, contudo, os resultados financeiros gerados pelo aumento da produtividade e o potencial de lucro da sustentabilidade ainda não têm o mesmo impacto, uma vez que Mato Grosso ainda sofre com antigos problemas. “O desmatamento hoje está ligado à ilegalidade e à especulação de terras. Isso é muito forte e puxa mesmo o desmatamento de forma drástica”, relata Florence, ao destacar que, enquanto 1 hectare de floresta nativa é negociado a partir de R$ 2 mil na região, uma fazenda já aberta e produzindo chega a valer R$ 40 mil.

Voltar + Destaques