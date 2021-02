Destaques 27/02/2021 06:51 Assessoria de Comunicação Projeto “Livro na mão, bola no pé” é apresentado a prefeitura e poderá ser implantado em Alta Floresta Foto: Divulgação Foi realizada nesta manhã de quinta-feira (25/02) na subsede do Sintep, uma apresentação do projeto “Livro na mão, bola no pé”, o evento foi organizado pela Secretária de Educação Lucinéia Martins em parceria com o Secretário de Esporte e Lazer Valdines Rojas (Nei). O evento contou com a presença do idealizador e coordenador do projeto, Mário Márcio Pécora, que fez uma apresentação ampla da proposta. Este projeto deseja ser a ponte para contribuir com o desenvolvimento integral de crianças das escolas públicas do município através da prática de atividades físicas. O Prefeito Chico Gamba, a 1ª Dama Vilma Gamba, o Secretário de Governo, Gestão e Planejamento Robson Quintino e o Secretário de Fazenda Paulo Moreira, se fizeram presentes no início do evento. Uma reunião foi marcada para apresentação mais detalhada aos gestores públicos e assim analisarem a viabilidade da aplicação do projeto no município.

