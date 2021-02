Destaques 27/02/2021 10:28 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Idoso morre após cair de carroceria de caminhonete na MT-208 Foto: Reprodução O acidente aconteceu por volta das 20h45 na noite de sexta-feira (26). A vítima, identificada como Nivaldo Vieira dos Santos de 67 anos, estava na carroceria de uma caminhonete S-10 que seguia na rodovia MT-208 sentido Alta Floresta a Paranaíta, o idoso teria se desequilibrado e caído do veículo em movimento.

Conforme registro da Polícia Militar, a guarnição foi acionada via 190 pelo comunicante que informava que encontrou um corpo na rodovia. Em deslocamento ao local, próximo ao frigorífico, foi encontrado o comunicante e a vítima, uma testemunha relatou que estava junto com o idoso no compartimento de carga da caminhonete quando o acidente aconteceu.

A testemunha relatou que estava junto com a vítima na carroceria, os dois homens estavam conversando e brincando, quando a vítima tentou desferir um soco na testemunha, se desequilibrou e caiu do veículo. Imediatamente a testemunha bateu na cabine pedindo para o condutor parar e informando o ocorrido.

O condutor da caminhonete informou que retornou ao local, o corpo de Nivaldo estava na rodovia, sendo retirado da pista, acionaram Corpo de Bombeiros e Polícia Militar informando o ocorrido. No local o Corpo de Bombeiros constatou o óbito.

Perícia Oficial e Identificação Técnica foi acionada para as devidas providências.

