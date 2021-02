Destaques 27/02/2021 11:41 Arão Leite/J. Cidade Foragido de Rondonópolis é preso dentro do Fórum de Alta Floresta Foto: Divulgação Um homem com idade e nome não revelados foi preso na cidade de Alta Floresta por força de um mandado de prisão na cidade de Rondonópolis. O cidadão que já estaria morando no extremo norte de Mato Grosso há pelo menos dez anos, seria considerado foragido em decorrência de um crime cometido há aproximadamente 13 anos.

Segundo informações por meio de uma fonte do Jornal da Cidade, o homem na época morava na zona rural onde houve uma exploração de garimpo nas proximidades e quando a o caso foi denunciado à Justiças ele também foi envolvido no caso. O fato é que depois de algum tempo o sujeito mudou-se de Rondonópolis para Alta Floresta e não retornou mais.

Sua prisão teria ocorrido de forma inusitada. Ele teria ido ao Fórum em busca de regularizar a documentação e quando sua vida pregressa foi consultada apareceu mandado de prisão em aberto. Um policial militar que atua na sede da Comarca logo acionou uma equipe que deu voz de prisão ao foragido.

Nesta quarta-feira o homem que dormiu em uma cela provisória da Delegacia Municipal de Polícia Civil, fora encaminhado para exame de corpo delito e depois para o presídio de Alta Floresta onde ficará à disposição da Justiça.

