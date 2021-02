Destaques 27/02/2021 20:33 Redação I Nativa News Motociclista na contramão fica gravemente ferido ao colidir com carro em Alta Floresta Foto: Reprodução O acidente aconteceu por volta das 19h45 na avenida Ariosto da Riva, próximo ao Quartel da Polícia Militar e envolveu um carro e uma moto. Os envolvidos, ainda sem identificação, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e deixados sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin. O acidente aconteceu por volta das 19h45 na avenida Ariosto da Riva, próximo ao Quartel da Polícia Militar e envolveu um carro e uma moto. Os envolvidos, ainda sem identificação, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e deixados sob cuidados médicos no Hospital Regional Albert Sabin.

Informações preliminares repassadas a redação do site Nativa News são de que o motociclista invadiu a contramão de direção, assim sendo atingindo o veículo frontalmente. A motocicleta era ocupada por um casal, o homem teve amputação da perna esquerda, a mulher foi socorrida desacordada.

O acidente deve ser registrado pela Polícia Militar, a primeira a chegar ao local e realizar o isolamento e controle do trânsito. Com o impacto da motocicleta o airbag do veículo acionou, o condutor do carro permaneceu no local, a motocicleta estava em alta velocidade e parou a cerca de 50 metros do ponto de impacto. O estado atual das vítimas ainda não foi informado.

