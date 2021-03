Destaques 01/03/2021 12:15 Redação I Nativa News ALTA FLORESTA: Homem é encontrado morto com perfurações pelo corpo na comunidade Terra Santa Foto: Divulgação A localização do corpo foi relatada à Polícia Judiciária Civil na manhã desta segunda-feira (01), investigadores de deslocaram ao local junto com a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) para atendimento de uma ocorrência de localização de cadáver. A informação era de que o corpo de um homem foi encontrado em uma estrada de uma propriedade localizada na comunidade Terra Santa, zona Rural de Alta Floresta. O homem estava sem camisa e com diversas perfurações de arma branca no corpo. Aparentemente com idade acima de 60 anos, o corpo não foi identificado até o momento por falta de documentos. O caso passa a ser investigado a fins de identificação da vítima e possível autor.

Voltar + Destaques