Destaques 01/03/2021 12:41 Redação I Nativa News 9º Comando Regional da PM em Alta Floresta lança “Operação Segurança Proativa” nas escolas Na manhã desta segunda-feira (01) o leão Daren junto com o comandante do 9º CR de Polícia Militar, Adnilson Arruda e os Soldados Jadeli e Savedra, recebeu a imprensa local para o lançamento da Operação Segurança Proativa nas Escolas. A ação tem por finalidade regular as atividades a serem desenvolvidas pelos Policiais Militares instrutores do D.A.R.E./ Proerd nas escolas públicas e privadas nos Municípios do Estado de Mato Grosso no ano de 2021. Diante o quadro da pandemia de covid-19, neste primeiro momento os trabalhos serão iniciados nas escolas particulares, que já estão com ano letivo em andamento no formato híbrido. O Proerd 2021 atenderá os oito municípios que compõe o 9º Comando Regional, somente me Alta Floresta mais de 1,5 mil alunos devem receber as instruções assim que as escolas da rede pública voltarem as suas atividades.

