Destaques 02/03/2021 06:18 Redação I Nativa News ALTA FLORESTA: Cobra caninana é encontrada na sala de casa no bairro Boa Vista Corpo de Bombeiros Militar realizou a captura de uma serpente caninana por volta das 15h no bairro Boa Vista em Alta Floresta. A Caninana (Spilotes pullatus) é uma serpente da família Colubridae, característica da América Central e América do Sul, que também ocorre em Trinidad e Tobago. A caninana pode atingir cerca de 2,5 metros de comprimento e é bastante rápida e ágil, é considerada uma das maiores da Mata Atlântica. Em Alta Floresta a serpente foi capturada no interior de uma residência, em um bairro distante do centro. Conforme registro do Corpo de Bombeiros, o solicitante informou que a referida serpente adentrou em sua residência e o mesmo só a notou quando ela se aproximou dele em sua sala. Militares do Corpo de Bombeiros foram até o local e capturaram a serpente, posteriormente realizaram a sua soltura em uma área de reserva de mata. A fama da espécie no Brasil se dá principalmente por seu nome ter se tornado uma expressão popular que se refere a alguém que tem o temperamento difícil e é agressivo. Isto porque, apesar não ser venenosa, a caninana é considerada uma serpente brava. Quando se sente ameaçada, a espécie infla o pescoço e vibra a cauda para intimidar e enfrentar o predador. Além do tamanho, a caninana impressiona pela coloração contrastante negro e amarelo. Existem cinco subespécies dessa cobra e três delas podem ser encontradas no Brasil. É terrestre e também arborícola, ou seja, que sobe em árvores. Alimenta-se de aves, roedores, anfíbios e de mamíferos de pequeno porte, como preás.

