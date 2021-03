Destaques 02/03/2021 11:46 Alta Floresta: Queda de carro em bueiro gera revolta nas redes sociais Foto: Reprodução facebook Neste início de semana uma moradora do bairro Boa Nova desabafou nas redes sociais após um acidente devido às péssimas condições das ruas.

A publicação na sua conta no Facebook dizia, "Quero Parabenizar as autoridades do nosso município, prefeito, vereadores, secretário de obras e secretaria de segurança e transporte. Em frente à casa dos Padres no Boa Nova 01". A postagem vinha acompanhada de fotos que mostram o veículo caído em um bueiro.

O problema na rua São Paulo, onde o acidente aconteceu, é recorrente no período chuvoso, a falta de galerias para o escoamento da água das chuvas promove valas nas ruas e o desgaste na tubulação. No grupo de Whatsapp do bairro a moradora reclamou a situação, relatando que a mãe estava junto no veículo e que acabou batendo a cabeça no para-brisa. No mesmo grupo o vereador Claudinei de Jesus, líder do prefeito na Casa de Leis, apontou que os serviços de recuperação daquela rua devem acontecer nesta terça-feira.

