Destaques 02/03/2021 15:45 Mequiel Zacarias Ferreira I Assessoria TEAF Seis minicursos na área de gestão cultural e produção artística serão ofertados na região de Alta Floresta Dentre os projetos aprovados nos editais da Lei Aldir Blanc em Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – SECEL/MT, o Projeto “Horizontes da Cultura: Programa de formação de agentes culturais”, proposto pelo gestor cultural Robson Quintino, com a coordenação pedagógica do produtor cultural Elenor Cecon Júnior oportunizará a formação de produtores e agentes culturais de Alta Floresta e região através da oferta de seis minicursos modulares e continuados de oito horas cada um com temas na área artística e na área de gestão cultural, sendo, os seguintes: Gestão Estratégica para Grupos Cênicos; Gestão, Política e Produção Cultural; Processos Criativos; Curadoria e Crítica; Mediação de Espetáculos e Internacionalização das Artes Cênicas. Para os minicursos que, segundo destaca, Elenor Júnior, visam “fomentar a produção cultural e democratizá-la, ampliando as possibilidades e o acesso da população a experiências culturais e artísticas”, serão ofertadas trinta (30) vagas para cada um, cujas inscrições poderão ser realizadas somente através do formulário (Link de inscrição: clique aqui! e as aulas serão realizadas durante os meses de março e abril através da plataforma virtual Zoom, e, tendo participado de 75% das aulas, os participantes poderão receber certificado. Segundo os organizadores do projeto, o cronograma de execução será o seguinte: Módulo I - Processos Criativos - Dias 16, 17 e 18 de março das 19 às 21h30 (horário de Mato Grosso) ministrado por Francis Wilker do Ceará;

Módulo II - Mediação de Espetáculos - Dias 22, 24 e 25 de março das 19 às 21h30 (horário de Mato Grosso) ministrado por Glauber Coradesqui do Rio de Janeiro;

Módulo III - Curadoria e Crítica - Dias 2, 3 e 4 de abril das 9 às 11h30 (horário de Mato Grosso) ministrado por Daniela Ávila do Rio de Janeiro;

Módulo IV - Gestão Estratégica para Grupos Cênicos - Dias 10, 17 e 24 de abril das 9 às 11h30 (horário de Mato Grosso) ministrado por Robson Quintino de Mato Grosso;

Módulo V - Internacionalização das Artes Cênicas - Dias 20, 21 e 23 de abril das 19 às 21h30 (horário de Mato Grosso) ministrado por Tatiana Horevicth e Juliana Capilé de Mato Grosso;

Módulo VI - Gestão, Política e Produção Cultural - Dias 26, 27, 28 e 29 de abril das 19 às 21h (horário de Mato Grosso) ministrado por Daniela Sampaio de São Paulo. As inscrições estarão abertas a partir do dia 03 de março de 2021, e a equipe de organização tem grande expectativa na participação da comunidade. Elenor destaca a grande oportunidade para a população e para artistas e gestores culturais, considerando a qualidade e competência da equipe de professores selecionada para trabalhar os módulos e a relevância dos temas. Complementa apontando que são profissionais de vários pontos do país com ampla experiência nas suas áreas e que tem muito a colaborar com essa conjuntura e com os “rumos da área cultural nos próximos tempos”. Mais informações podem ser obtidas através da elenorjunior@hotmail.com. FAÇA SUA INSCRIÇÃO: AQUI Projeto “Horizontes da Cultura: Programa de formação de agentes culturais” - EDITAL Nº 05/2020/SECEL/MT - MT NASCENTES referente a aplicação da Lei Aldir Blanc no Estado de Mato Grosso.

