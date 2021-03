Destaques 02/03/2021 16:43 Redação I Nativa News Corpo encontrado com perfurações em comunidade rural de Alta Floresta é identificado @José Lucio I Nativa News Polícia Judiciária Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica de Alta Floresta tiveram êxito na identificação do corpo localizado na manhã de segunda-feira (01) na Comunidade Terra Santa, zona rural do município.

O homem foi identificado como Antônio Conceição Cruz de 70 anos, conhecido como “Bacabal”. O idoso residia naquela comunidade e comercializa frutas em uma barraca na cidade de Alta Floresta, na esquina da avenida Ayrton Senna com T-2. O corpo de Bacabal deverá ser transladado para o estado de Goiás. O caso segue sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil para identificar a autoria e motivação do crime.

Voltar + Destaques