Destaques 02/03/2021 16:59 MT Esporte Alta Floresta: Falta de drenagem deixa piso do Ginásio Pezão danificado Já não é de hoje que o Complexo Esportivo Geraldo Ramos sofre com a falta de drenagem para escoar a quantidade de agua das fortes chuvas que caem em Alta Floresta. Desde 2013 o local sofre com a falta de uma drenagem de qualidade para esse escoamento, e já teve salas administrativas, almoxarifados, banheiros, vestiários e outros locais completamente alagados. Um desses locais, o piso do Ginásio Pezão, o principal local das competições oficiais do município não suportou o excesso de água que caiu sobre o município nos últimos dias, ficando completamente submerso, fazendo com que o material do piso, o Paviflex, ficasse destruído. Um piso que já foi por várias vezes recuperado, passando por pintura e resinamento. A última reforma aconteceu em 2020 onde o piso recebeu um serviço paliativo para receber a Copa do Brasil de Futsal. O Secretário de Esportes Valdines Rojas demonstrou grande preocupação com a situação, tendo inclusive já informado ao prefeito Chico Gamba da atual situação que irá requerer uma atenção especial do poder público. Antes disso, a preocupação do secretário e montar uma força tarefa para desviar de vez a agua que vem de vários setores da cidade e que acabam por desaguar no Complexo Esportivo Geraldo Ramos. Inaugurado no ano de 1984, o local recebeu primeiramente o nome de Centro Esportivo Prefeito Edson Santos em 15 de outubro de 1985 através da Lei 083/85. Depois de um certo tempo mudou de nome por conta de lei e passou a se chamar Complexo Esportivo Geraldo Ramos, o Pezão. O local, por mais de 35 anos recebeu grandes eventos esportivos, políticos e comunitários a nível nacional, estadual, regional e municipal, mas, agora precisa passar por uma reforma geral.

