Destaques 03/03/2021 05:00 Lindomar Leal/Assessoria Câmara Municipal de AF estuda adotar medidas restritivas contra a disseminação do novo coronavírus Foto: Divulgação Levando em consideração as medidas restritivas adotadas pelo Governo do Estado e principalmente o aumento de casos de Covid-19, inclusive com óbitos no município, a Câmara Municipal de Alta Floresta estuda adotar medidas restritivas internas como forma de combater a disseminação do novo coronavírus. Na sessão ordinária desta terça-feira (02), o presidente Oslen Dias dos Santos (PSDB), o Tuti, comentou com preocupação sobre a ocupação de praticamente 90% dos leitos de UTI em Mato Grosso e a situação de Alta Floresta citando que não há vagas para internações na Ala Covid do Hospital Regional Albert Sabin e a lotação dos leitos de UTI do Hospital Santa Rita. Tuti alertou a população para redobrar os cuidados e afirmou que poderão ser adotadas medidas internas no Poder Legislativo para evitar a disseminação do novo coronavírus. “É um momento difícil, a gente tem assistido na TV que esse mês será um mês bomba, um mês complicado, então, vamos se atentar na questão da vida e se isso continuar nós também vamos tomar medidas aqui na câmara de atendimento ao público e no funcionamento interno”, informou. “É o momento de ter responsabilidade com a vida, e nós fazemos parte disso, então, nós temos que realmente tomar as decisões. Infelizmente algumas decisões atingem algumas pessoas, mas tudo isso é para salvar vidas”, acrescentou.

