Destaques 03/03/2021 05:45 Nortão Online Carro roda, sai da pista e capota na MT-320 em Colíder Foto: Nortão Online Um acidente grave foi registrado no final da tarde de ontem, terça-feira (02), na MT-320, próximo à pista de motocross na rodovia MT-320, município de Colíder. Chovia muito no momento do acidente. Um Corolla, preto, seguia sentido Nova Canaã a Colíder, quando o condutor perdeu o controle do veículo numa reta e o carro rodou. O carro, com três ocupantes, acabou capotando. O Corpo de Bombeiros esteve no local e encaminhou as vítimas para o hospital regional de Colíder. Todos estavam conscientes e aparentemente, não sofreram ferimentos graves. A Guarda Municipal sinalizou a pista, sob chuva forte. Não foi necessária interdição de pista. A seguradora deve retirar o veículo do local.

