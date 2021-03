Destaques 03/03/2021 12:38 Angela Fogaça / Nortão Online É grave o estado do ator e radialista Renan Dimuriez; família pede orações O estado de saúde do radialista e comunicador Renan Dimuriez, que já atuou em Colíder, e Alta Floresta , é preocupante. De acordo com a irmã, Luciene, Renan teve covid-19 e há mais de cinco meses, vem lutando pela vida, em decorrência de sequelas da doença. Com baixa imunidade, insuficiência respiratória, entre outras sequelas a família consultou profissionais e após várias baterias de exames, consultas com vários especialistas “o diagnóstico foi de um comprometimento pulmonar brutal provocado pelo cigarro, COVID, tuberculose levando o para cima de uma cama, muito debilitado e na dependência de oxigênio. Buscamos tratamento no município de Sorriso e de lá para cá, muitas internações, períodos de melhoras, outros de piora, os diagnósticos não pararam e veio a pneumonia, um fungo agressivo e por fim, foi diagnosticado câncer”, detalhou ela, em rede social. Renan está internado há 35 dias e no último dia 19, houve uma piora considerável. Ele está internado em UTI, onde se encontra entubado, em coma induzido, em situação muito grave. “Peço que continuem com as orações, pedindo a Deus que nesse momento seja feito o que for melhor para ele é que tenhamos forças para trilhar essa fase tão difícil”, pede a irmã, em nota.

