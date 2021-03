Destaques 03/03/2021 17:38 MT fecha primeiro bimestre de 2021 com R$ 6,7 bi em arrecadação de tributos Os impostos, taxas, contribuições e multas pagas pela população em Mato Grosso encerrou o 1º bimestre de 2021 com um saldo de R$ 6.720 bilhões, de acordo com dados do Impostômetro da Fecomércio-MT. O saldo é 21,7% superior ao registrado no mesmo período do ano passado, que acumulou R$ 5.521 bi em arrecadação. Ainda segundo o Impostômetro, Mato Grosso deve superar a arrecadação de tributos em anos anteriores, atingindo a marca de R$ 37,8 bilhões em 2021. O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, explica que os valores do Impostômetro correspondem aos tributos municipais, estaduais e nacionais pagos pelos mato-grossenses. “A título de comparação, a marca de R$ 6,7 bi arrecadados em tributos no ano passado foi atingido somente em 17 de março, o que mostra uma aceleração da arrecadação neste ano”. Além de divulgar o valor pago em tributos pela população, Impostômetro traz, ainda, informações sobre questões tributárias do nosso estado e país, para que a população possa cobrar dos governantes os investimentos necessários na saúde, educação, segurança e infraestrutura. Com relação aos dias trabalhados somente para pagar os impostos, a população mato-grossense continua laborando para honrar as dívidas com o governo brasileiro, apesar de no ano passado ter caído de 153 para 151 dias de trabalho.

