Destaques 03/03/2021 18:07 Redação I Nativa News Balsa que faz a travessia do rio Apiacás na MT-206 é interditada Prefeitura de Paranaíta emitiu comunicado de interdição de via, solicitando atenção dos condutores orientando trajeto de desvio. A balsa sobre o rio Apiacás rodou nesta quarta-feira (03). Condutores que utilizam a rodovia MT-206 devem desviar o trajeto pela MT-208, pois os serviços de transportes realizados pela balsa do Rio Apiacás estão interrompidos por prazo indeterminado. Conforme o comunicado, devido ao intenso período chuvoso, o Rio Apiacás aumentou consideravelmente o nível ocasionando o rompimento do cabo o que fez com que a balsa fosse levada pelas águas.

