Destaques 04/03/2021 05:46 Nortão em luto: morre Renan Dimuriez O Nortão matogrossense perdeu, um grande artista. Renan Dimuriez, ator, radialista, grande comunicador, faleceu, no início da noite de quarta-feira, 03 na cidade de Sorriso, onde se encontrava internado. Depois de ser vítima do Covid-19 há cerca de 5 meses, Renan ficou com várias sequelas e seu estado de saúde foi se agravando. De acordo com a família, nos últimos 35 dias, seu quadro piorou e foi diagnosticado um câncer Renan deixa uma legião de fãs e amigos nas cidades onde atuou, entre elas, Alta Floresta, Colíder e Guarantã do Norte. O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves decretou luto oficial de três dias no município de Guarantã do Norte. Exímio comunicador, ator teatral por excelência, sua presença no comando de qualquer evento era garantia de animação e sucesso, mestre do teatro por natureza, apaixonado pela cultura, amante da vida simples do campo, encantado com seus animais de modo especial com suas aves, uma voz que foi uma dádiva Divinal. O velório acontecerá na cidade de Colíder, onde será sepultado ao lado de seu filho no cemitério local.

Voltar + Destaques