Alta Floresta: Motoqueiro que perdeu perna em acidente sai da UTI Jonas Campos estava com a namorada de moto quando houve choque frontal em carro O motoqueiro Jonas Ferreira Campos, de 48 anos, vítima de acidente de trânsito, deixou a UTI do Hospital Regional em Alta Floresta, Mas o paciente permanece internado e deverá levar bom tempo para recuperação. Jonas Campos é uma das vítimas do acidente ocorrido na noite de sábado, 27 de fevereiro, na Avenida Ariosto da Riva, em Alta Floresta. Ele conduzia uma moto YBR e sua namorada estava na garupa. A moto que transitava na contramão, bateu de frente com um HB-20 e Carol Fonseca, de 51 anos, morreu na hora.

Jonas sofreu múltiplas fraturas, perdendo inclusive uma das pernas, quebrando braço e bacia. Ele foi levado direto praticamente para a

mesa de cirurgia. Possivelmente terá sequelas do choque violento, mas após mais de 48 horas no leito de UTI reagiu e seu quadro evoluía para melhora. A Polícia Civil deverá ouvilo após sair do Hospital e depois confrontar as informações sobre o ocorrido e tentar chegar à causa da tragédia. O motorista do carro é um farmacêutico que até terça-feira permanecia em estado de choque e pediu publicamente perdão às vítimas e principalmente seus familiares. “Eu não pude fazer nada para evitar. Sei que não foi minha culpa, mas peço desculpas e perdão, pois sei que são vidas e estão sofrendo”, comentou o trabalhador.

