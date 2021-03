Destaques 05/03/2021 05:25 Eliza Gund I Nativa News Alta Floresta: Motociclista fica ferido após ser atingido por carro em tentativa de ultrapassagem Um homem de 24 anos ficou ferido após acidente no setor F, área central de Alta Floresta na manhã de quinta-feira (04). O homem conduzia uma motocicleta NXR Broz quando foi colhido por um veículo, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. Um homem de 24 anos ficou ferido após acidente no setor F, área central de Alta Floresta na manhã de quinta-feira (04). O homem conduzia uma motocicleta NXR Broz quando foi colhido por um veículo, recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin.

Conforme registro do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu às 09h20min. No local os militares encontraram a vítima, deitada no chão, consciente e reclamando de dor na região dorsal, pois conforme observado e relatado pela vítima, esta caiu batendo as costas no meio-fio. .A vítima reportou à guarnição que "trafegava no mesmo sentido do automóvel e, quando fazia ultrapassagem, o carro sinalizou conversão para a esquerda e virou rapidamente, ocasionando a colisão entre os veículos".O homem recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital Regional Albert Sabin, ficando aos cuidados médicos.

Voltar + Destaques