Destaques 05/03/2021 05:43 Eliza Gund I Nativa News Dois homens ficam feridos em tentativa de roubo a PM na zona rural de Nova Canaã A quadrilha invadiu a propriedade e tentou contra a vida do sub tenente da PM, três elementos foram detidos e dois continuam foragidos Foto: Divulgação Três homens foram detidos após tentativa de roubo e tentativa de homicídio contra um Sub tenente da Polícia Militar no município de Nova Canaã do Norte. O fato foi registrado na tarde desta quinta-feira (04) na zona rural do município, dois envolvidos na ação conseguiram fugir.

Conforme registro do 2 Pelotão de Polícia Militar, o sub tenente estava em sua propriedade rural quando cinco elementos chegaram em um veículo Corolla, dois dos suspeitos desceram do veículo, um deles portava um revólver, perguntaram a respeito da segurança da habitação bem como revistaram o militar. Em um momento de descuido da dupla, o militar reagiu acertando um golpe com estaca de madeira na nuca de um infrator. Diante a reação do Militar, os suspeitos no carro fugiram, deixando os outros dois a pé. Um dos suspeitos disparou contra o militar no momento da reação mas nenhum disparo atingiu o Sub Tenente.

A Polícia Militar foi acionada, em deslocamento até a propriedade rural, o veículo foi encontrado, com os três suspeitos. Durante os procedimentos de abordagem os infratores tentaram contra a vida de um dos íntegrantes da GUPM armados de faca e para conter a injusta agressão, os militares utilizaram-se das armas de fogo e vieram a alvejar dois deles na região dos membros inferiores. Os feridos foram levados ao pronto socorro e um terceiro encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil em Canaã do Norte.

As viaturas das cidades vizinhas e a Força Tática do 9 CR permanecem em cerco fins de levar os dois infratores foragidos à justiça.

