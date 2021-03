Destaques 05/03/2021 15:01 Redação I Nativa News NORTÃO: Motorista de aplicativo diz que levou garotas de programa a garimpo, não recebeu e foi ameaçado Foto: Reprodução O caso foi registrado nesta quinta-feira (04), o motorista de aplicativo denunciou prejuízos e ameaças ao realizar uma corrida levando quatro garotas de programa, três do município de Sinop e uma de Alta Floresta, até Nova Bandeirantes. O motorista relatou que recebeu o chamado, e R$ 800,00 de adiantamento para a corrida. Uma das passageiras devia R$ 817,00 na “casa” que deveria ser pago para que fosse liberada, esta solicitou ao motorista que pagasse a conta que este seria ressarcido quando chegassem ao destino, um garimpo em Nova Bandeirantes. Ao chegar ao garimpo, homens armados aguardavam a chegada do motorista com as passageiras, estes homens mandaram que o motorista fosse embora sem nenhum pagamento. A vítima ligou para a mulher que solicitou o serviço, e esta também teria lhe informado que não haveria nenhum tipo de pagamento. Diante o ocorrido o motorista procurou a Polícia Judiciária Civil para registrar os fatos.

