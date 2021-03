Destaques 06/03/2021 08:02 Aumenta 4,1% número de veículos no trânsito de Alta Floresta e motos são maioria @Nativa News Aumentou em 4,1% o tamanho da frota de veículo no trânsito de Alta Floresta, no período de um ano. Em janeiro de 2020, o município contabilizava 47,1 mil veículos. Em janeiro deste ano, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), o total aumentou para 49 mil. As motocicletas são maioria no trânsito altaflorestense, com 17,4 mil unidades. Na sequência aparecem os carros (12,9 mil), as motonetas (8,4 mil), caminhonetes (5,6 mil) e caminhões (1,6 mil). Abaixo de mil unidades estão as camionetas (849), os reboques (461), semirreboques (453), utilitários (301), caminhões-tratores (296), ciclomotores (238), ônibus (177), micro-ônibus (46), side-cars (10), triciclos (10), trator-rodas (1) e outros 3 não especificados.

