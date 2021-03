Destaques 07/03/2021 16:55 Eliza Gund I Nativa News Panela de pressão pode ser origem de incêndio que destruiu casa em Alta Floresta O incêndio aconteceu no bairro Cidade Alta, por volta das 12h30 deste domingo (07). A residência foi completamente consumida pelas chamas, uma motocicleta que estava na área também ficou destruída, não haviam pessoas na residência no momento, portanto não houve registro de feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, chegando ao local se deparou com uma residência de madeira, as chamas já estavam alastradas pela casa. A guarnição realizou o combate controlando o incêndio e impedindo que o mesmo se propagasse para as residências próximas. Um Bombeiro Militar que estava de folga parou no local do sinistro a ajudou a combater no incêndio. O Sd V. Araujo viu as chamas e prontamente se ofereceu para compor a equipe. Conforme os vizinhos relataram, "a proprietária da residência informou que teria deixado uma panela de pressão no fogo e no momento do incêndio a mesma não estava na residência".

