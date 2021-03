Destaques 07/03/2021 17:26 Eliza Gund I Nativa News Prefeito de Apiacás é internado com Covid-19 Foto: Reprodução A vice-prefeita de Apiacás (cerca de 187 km de Alta Floresta), Fabiana Pessoa, confirmou a internação do prefeito Júlio Cesar dos Santos de 45 anos após testar positivo para covid-19. O prefeito encontra-se internado no Hospital e Maternidade Santa Rita, em Alta Floresta, desde a última quinta-feira (04). Conforme a vice-prefeita o prefeito apresentou piora no seu quadro neste sábado (06) e permanece sob cuidados médicos. Fabiana, que é enfermeira, pede a conscientização dos munícipes, lembra que estamos em período sazonal para doenças como dengue, zika e chikungunya, além de influenzas, temendo que mais casos de síndromes gripais surja e confundam os sintomas da covid-19. “Eu peço as pessoas que não esperem buscar tratamento, apresentou os sintomas, tem que procurar as nossas unidades de saúde, porque o tratamento precoce que nós estamos desenvolvendo em nosso município, é o que está salvando muitas vidas”. Nesta segunda-feira (08) uma nova reunião está prevista para acontecer entre os prefeitos que compõe o consórcio Intermunicipal de Saúde, para reforçar os pedidos ao Governo do Estado, dando sequência a ação pública privada registrada ontem (06).

