Destaques 08/03/2021 19:29 JBS oferece vagas de trabalho em Alta Floresta e mais 4 municípios de MT A JBS anuncia a abertura de mais de 30 vagas de emprego em suas unidades de Alta Floresta, Barra do Garças, Campo Verde, Confresa e Pedra Preta, em Mato Grosso. A maior parte das oportunidades é para a área operacional e é desejável ter exercido a atividade anteriormente. Porém, os interessados sem experiência prévia também podem participar do processo seletivo, pois a Companhia oferece capacitação técnica para cada função. Para concorrer, os candidatos devem seguir as orientações a seguir de cada planta. SERVIÇO: ● Alta Floresta – Friboi: a unidade conta com 22 vagas abertas para operador de produção. Os currículos podem ser entregues no setor de Recursos Humanos da unidade (localizada na Rod. MT 208, km 150 – Zona Rural), ou enviado para o e-mail ariana.sales@friboi.com.br. Mais informações podem ser obtidas no telefone (66) 9.9202-1826. ● Barra do Garças – Friboi: são duas vagas para operador de produção. Os currículos devem ser enviados para tainara.silva@friboi.com.br. Informações podem ser obtidas no telefone (66) 3402-2968. ● Campo Verde – JBS Biodiesel: são quatro oportunidades: uma para eletrotécnico, uma para operador de produção e duas para estágio (Recursos Humano e elétrica/mecânica). Interessados devem enviar currículo para o e-mail rh.bcv@jbs.com.br. A seleção poderá ser realizada de forma remota ou presencialmente, seguindo todos os protocolos de saúde e segurança. Mais informações pelos telefones (66) 3419-5561 e (66) 3419-5566. ● Confresa – Friboi: a planta oferece duas vagas para operador de máquinas. Os currículos devem ser enviados para cleiton.oliveira@friboi.com.br e jacelia.costa@friboi.com.br. Ainda há uma vaga para motorista carreteiro – couro verde. O interessado deve enviar o currículo para o e-mail motorista@jbs.com.br ou para o WhatsApp (17) 9.9716-3517 – Verônica Nunes. ● Pedra Preta – JBS Couros: na unidade é ofertada vaga para técnico em segurança. Interessados devem deixar seu currículo na portaria da empresa (localizada na Rodovia BR-364, Km 172 – Zona Rural – Pedra Preta) ou enviar e-mail para recrutamentocouros@cpp.jbs.com.br. Mais informações pelos telefones (66) 3486-4034 ou (66) 3486-4001.

