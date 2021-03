Câmara de Alta Floresta suspende atendimento ao público por causa da COVID-19

O aumento dos casos de coronavírus e novas mortes em toda a região, com leitos lotados, o presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, vereador Oslen Dias dos Santos, declarou que, em consenso com todos os demais vereadores, resolveu fechar expediente ao público até dia 15.



O líder tucano disse que a medida é por precaução e que todos os moradores de Alta Floresta devem ficar atentos e respeitarem os protocolos do Ministério da Saúde. “O momento agora é pensar na vida e com todos os cuidados possíveis. Hoje perdemos o funcionário público Eder Vilasante, da Secretaria de Meio Ambiente. Todos os leitos do Hospital Regional estão Lotados e as UTIs sem vaga, com 100% de ocupação”, declarou o vereador do PSDB em vídeo feito por sua assessoria de comunicação.



No pronunciamento o presidente da Casa de Leis explicou que fechar o expediente é puramente por segurança dos vereadores, servidores e dos visitantes do Poder Legislativo. “Resolvemos suspender o expediente para evitar mais contaminação. Temos realmente que fazer de tudo pela vida que é o mais importante agora. Peço à população que fique em casa, não saia, não faça aglomeração. É muito sério o momento que estamos passando. O estado está com 100 por cento das UTIs ocupadas”, informou.



E o legislador, conhecendo a situação que vive Alta Floresta, com centenas de casos ativos, acolhendo ainda pacientes de toda a região e regulados do estado, já está entrando em colapso. “Se hoje precisarmos de um leito de UTI para qualquer pessoa, não temos. Se precisar de um leito clínico no Hospital regional, não há mais vagas. O município e nem o estado não tem”, comunicou.



O vereador presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, que já contraiu o coronavírus, assim como o prefeito Chico Gamba, comemora ter sobrevivido à doença, mas sabe que o vírus é grave e se apresenta de forma diferente de pessoa a pessoa e que está matando muita gente. Mas Tuti fecha o discurso salientando que dentro das condições políticas que os gestores da região tem, estão angariando mais recursos no sistema de saúde pública.

“O prefeito Chico Gamba e outros prefeitos estão buscando conseguir mais leitos, mas por enquanto não tem, todos nós precisamos nos cuidar e cuidar muito”, finalizou Tuti.