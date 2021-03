Destaques 09/03/2021 06:55 Notícia Exata Alta Floresta: Prefeitura anuncia interdição do parque das capivaras e fiscalização no Teles Pires no combate a COVID-19 Foto: Reprodução Facebook O secretário municipal de saúde de Alta Floresta Lauriano Barella divulgou na tarde de ontem, segunda-feira (08), que irá adotar novas medidas de enfrentamento a COVID-19 no município. Entre as decisões, está a interdição do parque das capivaras, no setor C e também a fiscalização no rio Teles Pires, inclusive com auxílio da Polícia Militar. “Teremos que ser mais rígidos, pedimos a colaboração, mas a colaboração tem que ser ainda maior, com isso vem um restrição um pouco maior para que possamos contornar, uma vez que não temos mais condições de amparar os doentes e as equipes que estão trabalhando 24 horas”, revelou o secretário. O anúncio foi realizado durante reunião de prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Alto Tapajós, que discutiu a situação da doença na região. Atualmente todos os leitos de UTI destinados a atendimento de pacientes com COVID-19 estão ocupados. “Vamos colaborar porque a coisa não está fácil, não queremos que nenhum familiar da população chegue nessa situação de se chegar em uma fila e ter que se escolher quem vai e quem não vai ocupar um leito e quem não vai ocupar”, disse Lauriano. Conforme o secretário o consórcio busca junto ao Governo do Estado a destinação de mais 60 leitos destinados a COVID-19 e também mais 5 leitos de UTI. “Estamos em meio a um colapso, conseguimos mais 10 leitos de UTI e foram lotados, conseguimos mais 5 também foram lotados, pedimos a conscientização da população”, disse o prefeito Valdemar Gamba.

