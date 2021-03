Destaques 09/03/2021 11:09 Alta Floresta: Quebra da rede de abastecimento na região central interrompe fornecimento de água Foto: Reprodução A Águas Alta Floresta informa que devido à quebra da rede de abastecimento, na Rua B-3, o fornecimento de água na região do Centro ficará temporariamente suspenso. A previsão da companhia é que o reparo da quebra na estrutura, esteja concluído no início da tarde desta terça-feira (09 de março). Após a conclusão dos serviços, o abastecimento retornará à normalidade conforme a pressurização da rede, medida que poderá levar até o final do dia. A Águas Alta Floresta agradece o apoio da comunidade e ressalta a importância da adoção de práticas de uso consciente da água, evitando o desperdício. Veja os bairros atendidos pela rede de abastecimento: Centro, Setor A, Setor B, Setor C, Setor D, Setor E, Setor F, Setor RI, Boa Nova, Ypês/Begônias, Camélia, Sol Nascente, Jardim Perimetral, Flamboyant, Novo Horizonte, Nova Floresta, Santa Maria, São José Operário e Bom Jesus.

Voltar + Destaques