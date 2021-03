Destaques 09/03/2021 17:27 Seciteci convoca professores temporários classificados em processo seletivo Após análise curricular de 584 inscritos, 144 foram selecionados para a etapa de entrevistas e, deste total, 124 foram classificados A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) convoca professores temporários classificados no processo seletivo conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (8). Os primeiros 30 profissionais convocados deverão iniciar as atividades ainda em março e a lista com os nomes está disponível no site da Seciteci, AQUI Após análise curricular de 584 inscritos, 144 foram selecionados para a etapa de entrevistas e, deste total, 124 foram classificados. Todas as informações sobre o edital, lista de aprovados, documentação e outras informações sobre o processo seletivo, poderão ser acessados AQUI Estes profissionais vão atuar na conclusão de cursos profissionalizantes que estão em andamento, mas foram suspensos por conta da pandemia. Eles irão atender a demanda das Escolas Técnicas Estaduais (ETE’s) de Sinop, Rondonópolis, Barra do Garças, Diamantino, Tangará da Serra, Lucas do Rio Verde, Alta Floresta e Poxoréu. A base salarial é a mesma de professores efetivos e segue conforme a carga horária de cada profissional, que pode ser de 20, 30 ou 40 horas, portanto pode variar de R$2,4 mil a R$4,8 mil. Em breve será lançado um edital complementar para as vagas que não foram preenchidas, por falta de candidatos classificados.

Voltar + Destaques