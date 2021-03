Laudo deve apurar incêndio que destruiu casa em Alta Floresta

Um incêndio e poucos minutos depois uma residência marcada pela história de uma família é transformada somente em escombros. Um laudo da Polícia Técnica poderá apontar como iniciou o fogo na casa da jovem operadora de caixa, Elizabeth Conceição de Pádua.

Ela morava no grande Cidade Alta com os filhos de três e oito anos, além de duas cadelinhas.

Um dos animais de estimação, provavelmente tenha morrido no incêndio e ficado carbonizado. “A vizinha achou uma, mas a Nina, que sempre ficava dentro de casa, não foi encontrada”, contou Elizabeth.



A dona de casa explicou que era antes do meio dia quando saiu de casa com o filho caçula. “Fui com meu irmão até o centro. Ele comprou uma moto e iria busca-la. Mas quando retornava, que passei antes na casa de minha sogra buscar meu filho mais velho, a vizinha me ligou contando que a casa estava pegando fogo”, lembra a mulher ao salientar que ficou em choque. “Só fui ver depois, mas não tinha mais nada”, lamenta.

Bombeiros foram acionados, controlaram as chamas e coibiram que as labaredas se alastrassem para outras casas. Mas a residência da operadora de caixa teve destruição total. “Tinha três quartos com tudo montado, com camas, guarda-roupas, tudo. Tinha minha sala, cozinha, área dos fundos. Era uma casa bem grande, mas agora não tem nada. Ficamos apenas com a roupa do corpo”, conta Elizabeth ao detalhar que documentos pessoais também foram consumidos pelo fogo. “A moto minha também, que ganhei há um mês foi queimada e até explodiu”, detalha.



Mas o fogo que segundo analisaram os militares da 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros, teria iniciado a partir do fogo do fogão em uma panela de pressão na cozinha. “Mas tenho certeza que saí de casa e não deixei nada ligado”, contesta a dona da casa, que através de amigos e parentes, iniciou uma campanha para tentar reconstruir o patrimônio. “Graças a Deus não ficamos machucado e a questão material, temos fé em Deus e saúde para trabalhar e reconstruir”, finalizou.