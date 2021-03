Destaques 10/03/2021 15:00 Eliza Gund I Nativa News Ação entre delegacias de Paranaíta e Alta Floresta recupera 32 cabeças de gado $imgCred A Polícia Judiciária Civil de Paranaíta, em conjunto com a agentes PJC de Alta Floresta, recuperou parte do rebanho levado em furto em uma propriedade rural de Paranaíta. O furto aconteceu no dia 24 de fevereiro, comunicado apenas no dia 05 de março. Conforme informações do delegado Antenor Pimentel Junior, para a redação do site Nativa News, o fato foi registrado em Alta Floresta, após conhecimento do furto de 51 cabeças de gado, equipes da Polícia Judiciária Civil iniciaram o processo investigativo. Até o momento foram recuperados 32 animais. As diligências continuam, o gado possui uma marcação em sua porção traseira com a letra “R”.

