Destaques 10/03/2021 15:21 Redação I Nativa News Alta Floresta: Carreta tomba na MT-208 próximo aterro sanitário e carga se espalha na lateral da Rodovia Foto: Divulgação O acidente foi registrado às 05h da manhã desta quarta-feira (10) pela concessionária Via Brasil. Uma carreta Volvo FH 460 com placas de Várzea Grande/MT, tombou em uma curva na rodovia MT-208. Apenas danos materiais foram registrados. O acidente foi registrado às 05h da manhã desta quarta-feira (10) pela concessionária Via Brasil. Uma carreta Volvo FH 460 com placas de Várzea Grande/MT, tombou em uma curva na rodovia MT-208. Apenas danos materiais foram registrados.

O acidente ocorreu no KM 130, a carreta seguia sentido Alta Floresta a Carlinda, quando em uma curva próxima ao aterro sanitário, o motorista perdeu o controle e tombou, a carga (material não informado) ficou derramada em faixa de domínio, sem necessidade interdição de pista.

Voltar + Destaques