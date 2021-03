Destaques 11/03/2021 06:40 Eliza Gund I Nativa News Homem detido com munição no aeroporto de Alta Floresta é liberado pela polícia Foto: Reprodução Um homem de 47 anos foi detido por volta das 13h no aeroporto de Alta Floresta por portar munições de arma de fogo. O fato foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde foi liberado. Conforme registro da PM, o gerente do terminal acionou a polícia informando que havia um passageiro na sala de embarque, que ao passar a bagagem pelo raio-x foram percebidas 09 munições de arma de fogo. Uma guarnição PM esteve no local, o homem informou que é CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), que estava no município para a prática de pesca esportiva, que as munições estavam no bolso da calça em sua bagagem pois havia esquecido de tirar, relatou ainda que passou por outros aeroportos sem problemas. O homem foi conduzido a Central de Operações da Polícia Militar, o caso registrado pela lei nº 10.826/2003 (lei do porte de arma) e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Em nota, o delegado titular, Vinícius de Assis Nazário informou a liberação do homem de 47 anos entendendo não houver a prática de crime. Confira a nota na íntegra: “Um passageiro do ES foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil ao tentar embarcar no Aeroporto de Alta Floresta portando 09 (nove) munições calibre .22 em sua bagagem. As munições foram encontradas no bolso de uma calça por funcionários do aeroporto, e em razão disso a Polícia Militar foi acionada. O passageiro se identificou como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) mas foi conduzido pela PM, e após ser registrado um Boletim de Ocorrência por porte ilegal de arma fogo de uso permitido, foi apresentado ao Delegado de Polícia. Após analisar o fato, a Autoridade Policial entendeu que não houve a prática de crime, apontando a ínfima quantidade de munições apreendidas e a ausência de dolo do CAC, que afirmou ter esquecido de tirar as munições do bolso de uma calça que estava no interior da bagagem. Além da pequena quantidade de munição e da ausência de dolo, o delegado pontuou no seu despacho que o passageiro comprovou tratar-se de CAC devidamente registrado no Exército Brasileiro, entendendo ainda que apesar de não ter comprovado que estava em deslocamento para o clube de tiro houve apenas uma infração administrativa no caso que, o que deve ser verificado pelo Exército Brasileiro. Pontuou o delegado que nesses casos deve ponderar o bom senso da polícia, especialmente em razão da fragmentariedade e da intervenção mínima do direito penal. Afirmou o delegado o Brasil está vivendo constantes mudanças legislativas no que tange as armas de fogo, havendo inclusive divergência jurisprudências quanto a atipicidade penal desse tipo de conduta. Alerta o delegado que todo Colecionador, Atirador e Caçador deve portar a documentação pertinente e primar pelo cumprimento da legislação para evitar constrangimentos, principalmente no embarque em aeroportos que tem se tornado algo comum no Brasil. Apesar de não ter ocorrido prisão em flagrante, o fato deverá ser comunicado ao Comando do Exército da Região Militar que expediu o Certificado de Registro (CR) ao CAC.”

