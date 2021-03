Destaques 11/03/2021 09:14 Eliza Gund I Nativa News PRF prende homem em Alta Floresta com cerca de 17 kg de cocaína escondidos em veículo Foto: Divulgação Um homem de 42 anos foi detido em um hotel na noite de ontem (10) em Alta Floresta com aproximadamente 17 quilos de produto entorpecente. O produto estaria sendo levado a Tocantins, a detenção foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal, o homem e o veículo apreendido foram conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

A PRF recebeu a informação de que um veículo Montana estaria chegando em Alta Floresta transportando produto entorpecente, por volta das 21h40 a equipe identificou o veículo denunciado em um hotel, em checagem na recepção os policiais foram levados até o quarto onde o homem estava hospedado. Indagado sobre o veículo, o homem confirmou estar com o Montana e levou os policiais até o estacionamento.

Apresentando nervosismo e inquietação todo o tempo, os policiais optaram por realizar uma busca minuciosa no veículo. Na caixa da roda traseira direita foram localizadas 18 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, aproximadamente 17 quilos. Diante os fatos o homem foi encaminhado a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providencias.

O homem informou que estava levando o veículo até o estado de Tocantins, onde após a entrega receberia a quantia de R$ 23.000,00. Deste valor, R$ 18 mil seria referente ao pagamento do veículo, o restante seria pelo transporte do entorpecente. O suspeito se apresentou como motorista, e não revelou para quem a carga de entorpecentes seria entregue. Diante os fatos foi detido qualificado como autor de tráfico de drogas.

