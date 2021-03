Abertas inscrições para I Festival Floresta Dança que acontecerá em abril em Alta Floresta

Dos dias 22 a 25 de abril de 2021, Alta Floresta será palco do I Festival Floresta Dança, um festival com caráter regional que oportunizará a vivencia do tema dança através de oficinas, apresentações de espetáculos e performances, roda de conversa e mostra de dança competitiva e não-competitiva, com premiação aos melhores bailarinos e melhor coreografia, conforme explica a idealizadora e proponente do projeto, Cassiane Leite. Ela ainda destaca que o município não contava com um festival de dança, logo, é uma grande oportunidade para toda a população, para dançarinos e para pessoas que tem interesse em conhecer mais.

O evento que foi aprovado no Edital 006/2020 da SECEL/MT e que se refere a aplicação da Lei Aldir Blanc no Estado, já conta com site disponível para que a população acesse e faça suas inscrições, contudo, sendo indispensável a leitura do regulamento do evento (Link:https://florestadanca.com.br/festival-floresta-danca-regulamento.pdf), uma vez que, conforme explica o produtor do Festival, Fernando Zílio, todos os cuidados estão sendo tomados para segurança dos participantes, formadores e demais envolvidos, considerando as orientações e protocolos de saúde.

Quanto as atividades, Fernando inicia destacando que todas elas são GRATUITAS e esclarece que serão vários momentos dentro do Festival, tendo, além do cronograma de apresentações do Festival, a Roda de Conversa para trocas de experiências, que acontecerá no dia 25/04, de 18h00 a 19h00, no Espaço Cultural TEAF; as OFICINAS (https://florestadanca.com.br/oficinas), que acontecerão do dia 23 ao dia 25 de abril, e, cujas INSCRIÇÕES INICIARAM EM 05 DE MARÇO DE 2021 e acontecerão até que se esgotem as vagas, que são limitadas e terão certificado para quem tiver 75% de presença na atividade.

Entre os profissionais que conduzirão as oficinas: Bruna Lorrenzzetti (Dança Clássica na Metodologia Vaganova), Rafael Cerigato (Preparação Física para Bailarinos) e Vinícius Porto Trecha (Street Dance Infantil).

O produtor ainda destaca a realização da MOSTRA DE DANÇA, que terá as modalidades Mostra Competitiva (com premiação em dinheiro e troféu) e Palco Aberto, cujas INSCRIÇÕES SERÃO ACEITAS ENTRE OS DIAS 01 DE MARÇO E 05 DE ABRIL, exclusivamente pelo endereço de e-mail: <florestadanca@gmail.com>. O produtor destaca a importância da leitura do regulamento, dada a quantidade de informações e documentos necessários para cada atividade.