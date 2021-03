Destaques 11/03/2021 17:32 IBGE abre seletivo com 159 vagas em Mato Grosso e salários de até R$ 3,1 mil O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo com 6,5 mil vagas temporárias em todo o país. Em Mato Grosso, são 144 vagas para agente de pesquisas e mapeamento e mais 15 para o cargo de supervisor de coletas. A função de agente tem remuneração de R$ 1.387,50 e jornada de trabalho de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias. Em Mato Grosso, as oportunidades são em Cuiabá (79 vagas), Água Boa (4), Alto Araguaia (2), Alta Floresta (5), Barra do Bugres (4), Barra do Garças (5), Cáceres (4), Confresa (2), Juína (4), Pontes e Lacerda (3), Nortelândia (2), São Félix do Araguaia (2), Sinop (7) e Sorriso (7). O candidato precisa ter ensino médio completo, mas nenhuma experiência profissional é exigida. As inscrições, que vão até o dia 26 de março, têm taxa no valor de R$ 33,98. O nível de escolaridade exigido para a função é o ensino médio completo. Já o cargo de supervisor de coletas conta com vagas em Cuiabá (12), Alta Floresta (1), Cáceres (1) e Pontes e Lacerda (1). A função tem remuneração de R$ 3,1 mil e jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições também vão até o dia 26 de março e têm taxa no valor de R$ 30,27. O nível de escolaridade exigido também é médio completo.

Voltar + Destaques