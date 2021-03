Destaques 11/03/2021 19:44 FAKE NEWS | Sindipetróleo desmente lenda do imposto zero para combustível Circula pelas redes vários vídeos, com pessoas reclamando que mesmo com o governo federal zerando o imposto para combustível, o preço continua nas alturas. O fato tem uma explicação. O tal anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro para zerar o custo final do diesel, na realidade não saiu do papel. O Decreto de nº 10.638/2021 zerou apenas valor do PIS/Cofins incidente sobre o óleo diesel A, ou seja, que ainda está nas refinarias. Nas bombas o valor é praticamente o mesmo. Os espertinhos de plantão, ainda aproveitaram o ruído e espalharam várias fake News de pessoas reclamando que o etanol e gasolina não tiveram redução. Essa explicação está explicitada no decreto de lei acima. A federação não alterou em nada os tributos para os dois combustíveis. O acúmulo de informações desencontradas e falsas provocou reação dos proprietários de postos. O diretor do Sindipetróleo de Mato Grosso Nelson Soares Júnior gravou um vídeo desmentindo muito do que se assiste em portais sensacionalistas e rede socais. De janeiro a março de 2021, a Petrobras reajustou 6 vezes a gasolina e 5 vezes o diesel. Na bomba os valores correspondem respectivamente 54% e 41,6%.

Voltar + Destaques