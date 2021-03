Destaques 11/03/2021 19:49 Arão Leite/J. Cidade Operação integrada retira sem tetos acampados na Praça Cívica de Alta Floresta A Praça Cívica, localizada na Avenida Ludovico da Riva, no centro de Alta Floresta, estava com um espaço cada vez mais tomado por andarilhos, alcoólatras e até mesmo ponto para uso constante de entorpecente. O local que quando construído era cartão postal do município, estava ficando com imagem manchada de um ‘acampamento com caixas, colchões, mesa velha, muito lixo, bebida e pessoas ingerindo álcool praticamente dia e noite. A relação sexual a céu aberto também era relatada por comerciantes próximos que pediam providências ao poder público que, através da Secretaria de Ação Social, Saúde, apoio da Câmara de Vereadores e principalmente da Polícia Militar, realizou uma operação integrada e retirou nesta quarta-feira os ‘moradores’ do local.

Desempregados, dependentes, sem casa ou condição de retornar para a cidade de origem, os moradores explicavam que ali estavam por alguma razão de vulnerabilidade. Acompanhando o trabalho da Polícia e com uma grande equipe no local, a secretária de assistência social, Mariny Munhoz salientou que a Prefeitura de Alta Floresta faria um cadastro de cada um e, no caso dos que precisarem de um abrigo, encaminharia ao Lar Santa Izabel ou Inovar, até que esses consigam trabalho. “Mas se alguns quiserem apoio para voltarem para suas regiões, vamos providenciar passagens. Mas sabemos que alguns não aceitam”, comentou Mariney.

Restos de comida jogados por todo lado e um panela ao fogo mostrava o cenário dos alojados que foram surpreendidos com a chegada de duas viaturas padrões da Polícia Militar e ainda da Força Tática. Todos ficaram de mãos para cima, foram revistados e depois precisaram se explicar sobre a estadia ali. Corpo de Bombeiros e ainda uma grande equipe da Secretaria de Obras deram suporte na operação integrada que só terminou após retirada de todos os moradores. “A intenção é fazer com que esse local volte a ser visitado pelas famílias de Alta Floresta e ao mesmo tempo dar o apoio que essas pessoas – sem tetos – precisam, mas aqui já estava ficando uma situação bem crítica”, justificou Mariney.

