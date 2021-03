Destaques 12/03/2021 04:20 Assessoria de Imprensa Vereadores de Alta Floresta organizam manifesto por melhorias nas Rodovias MT-208 e MT-320 Videoconferência organizada pelos vereadores Luciano Silva, Adelson da Silva Rezende e Bernardo Patrício dos Santos

contou com a participação de vereadores da região Foto: Divulgação Com o propósito de unir as Câmaras Municipais da região, os vereadores Darli Luciano da Silva (Pode), Adelson da Silva Rezende (PDT) e Bernardo Patrício dos Santos (MDB) organizaram um manifesto para cobrar o cumprimento do contrato de concessão do trecho da Rodovia MT-208 e da MT-320, principalmente a conservação da pavimentação e a execução das obras de melhorias.

Por meio de uma videoconferência transmitida ao vivo pela primeira vez direto da Câmara Municipal de Alta Floresta através da página do vereador Luciano Silva, o assunto foi amplamente discutido com mais de 20 vereadores da região. Como mediador da reunião, vereador Luciano Silva explicou que o contrato de concessão foi assinado pelo Governo de Mato Grosso e o Consórcio Via Brasil no dia 12 de abril de 2019 e a empresa teve um prazo de 12 meses para iniciar a cobrança do pedágio, que passou a valer em 29 de outubro de 2020.

O vereador frisou que a população que utiliza as rodovias está pagando por um serviço que não está sendo prestado. "O que a gente quer é mostrar para a Via Brasil e para a AGER (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso) que o contrato não vem sendo cumprido. A cobrança está sendo feita de forma abusiva, talvez seja a cobrança mais cara do Estado de Mato Grosso, e nós estamos pagando por um serviço que não estamos recebendo", reclamou.

Luciano Silva frisou que o contrato de concessão prevê a conservação e manutenção constante do pavimento das rodovias e a sinalização vertical está precária, como também não há sinalização horizontal na maior parte privatizada. Além de não existir acostamento e sistema de drenagem superficial. O vereador também relatou que outro problema é a falta de um veículo de resgate entre Alta Floresta e Nova Canaã. Segundo ele o socorro mais próximo fica há cerca de 80 quilômetros de Alta Floresta.

O vereador Adelson Rezende reforçou a importância de um serviço de qualidade. "É um serviço que não está correspondendo, então, como nós estamos sofrendo com a falta de qualidade nesse atendimento estamos buscando esse apoio de todos os vereadores da região", enfatizou. O vereador Bernardo defendeu a duplicação da MT-208 no trecho urbano de Alta Floresta e as melhorias principalmente nos acessos aos bairros com acesso pela rodovia. "É de suma importância que a gente aborde esse assunto porque já era para ter começado esse trabalho", cobrou.

Os vereadores que participaram da videoconferência definiram pela elaboração de um documento, que deverá conter a assinatura dos vereadores dos oito municípios (Alta Floresta, Apiacás, Carlinda, Colíder, Nova Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde e Paranaíta). O documento será encaminhado para a Via Brasil com as cobranças e também para a AGER-MT, para o Governo do Estado e para a Assembleia Legislativa. Para assistir a videoconferência na íntegra clique aqui.

