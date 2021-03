Destaques 12/03/2021 06:23 Eliza Gund I Nativa News Idoso é a 50ª vítima da Covid-19 em Alta Floresta, taxa de ocupação de UTI´s é de 100% Foto: Divulgação/Sesa O município de Alta Floresta registrou o 50º óbito por covid-19, o boletim epidemiológico desta quinta-feira (11) apontou 4902 casos acumulados da doença desde o início da pandemia. Na última semana medidas restritivas mais duras, como o fechamento de parques, foram tomadas por meio de decreto municipal, com finalidade de conter o avanço da proliferação do vírus. O 50º óbito registrado é de um homem de 87 anos, conforme dados repassados pela secretaria de saúde, o idoso apresentava histórico de câncer de próstata, que foi atendido na unidade de saúde Ana Neri/Síndromes gripais no dia 25/02, apresentando fraqueza, tosse e diarreia. Na ocasião foi feito o primeiro teste rápido com resultado negativo, o paciente foi medicado e recebeu orientações de cuidados domiciliares. Em 26/02, mantendo os sintomas, ele retornou ao serviço de referência, foi medicado e passou por novo exame de teste rápido, este com resultado positivo para o novo coronavírus. Foi encaminhado ao Hospital Regional em estado moderado, onde o quadro veio a se agravar, o levando a óbito por COVID19 no dia 09 de março, por complicações respiratória e renais. Atualmente o município tem 290 casos ativos, 191 suspeitos, a taxa de ocupação de leitos de UTI´s na rede privada é de 100%. Os 25 leitos estão com um paciente em estado moderado, 10 em estado grave e 14 pacientes de outros municípios. Na rede pública, são 14 leitos destinados, dos quais 13 estão ocupados com 03 pacientes em estado moderado, 02 graves e 08 de outros municípios.

