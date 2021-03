SICREDI: Produtor rural de Alta Floresta é premiado com mais de R$ 22 mil em sorteio de seguro

Associado da cooperativa Grandes Rios de Alta Floresta possui o seguro de vida com a instituição financeira desde 2010

Em meio à crise econômica causada pela pandemia e de incertezas para o futuro da economia do país, receber um inesperado reforço no orçamento pode vir a calhar para qualquer pessoa. E isso aconteceu com o associado da cooperativa Sicredi Grandes Rios, Reginaldo Antunes Ribeiro, vencedor do sorteio do Seguro de Vida da cooperativa que recebeu a entrega simbólica do cheque no valor de R$ 22.504,80 nesta quarta-feira (10.03), na agência da cooperativa em Alta Floresta.

Associado desde 2010, Reginaldo é produtor rural no município de Alta Floresta, em seu sítio, de onde tira o sustento da sua família, ele é produtor de leite e conta com aproximadamente 30 cabeças de gado. Segundo ele, o prêmio chega em boa hora e dará um fôlego no orçamento da família. “Um ‘dinheirinho’ a mais no orçamento é sempre bem vindo. Com o prêmio pretendo pagar algumas contas, guardar uma parte e procurar uma boa opção de investimento junto com a própria cooperativa”, conta.

Os seguros oferecidos pelo Sicredi proporcionam mais segurança e tranquilidade aos associados e seus familiares, além de contarem com coberturas e serviços que se adaptam ao estilo de vida de cada um e com uma série de assistências e benefícios diferenciados. Além do seguro de vida, o Sicredi oferece diversas linhas de seguro tanto para pessoa física quanto jurídica. Para as empresas, os seguros variam entre vida, automóvel, rural e patrimonial. Já o associado pessoa física pode aderir ao seguro de vida, automóvel, rural, residencial e de responsabilidade civil, no caso de médicos e dentistas.

“O seguro de vida é apenas um dos muitos benefícios que a cooperativa oferece a seus associados. Para nós do Sicredi, além de oportunizar ao associado a contratação do produto, estamos cooperando e contribuindo com sua tranquilidade e de sua família, já que nossos seguros possuem inúmeros benefícios que podem ser usufruídos em vida, como os sorteios mensais do seguro de vida”, explica o presidente da cooperativa, Paulo Roberto Schmidt.