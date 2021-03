Destaques 13/03/2021 08:18 Diario de Cuiabá Presente em MT, variante britânica do coronavírus pode ser até 100% mais letal Detectada em Mato Grosso, a variante britânica do coronavírus se mostra uma ameaça ainda mais preocupante, diante de um estudo que afirma que o vírus pode ser entre 30% e 100% mais letal do que as linhagens anteriores que causam a Covid-19. Pesquisas já apontavam que a cepa, conhecida como B.1.1.7, tem características de contágio mais rápido. O estudo foi divulgado na quarta-feira (10) e realizado no Reino Unido. O trabalho compara índices de mortalidade entre pessoas infectadas com a variante e as infectadas no início da pandemia, com outras linhagens. O resultado foi de que as infecções da nova variante causaram 227 mortes em uma amostragem de 54.906 pacientes com Covid-19 e, em um número igual de pacientes infectados com outras variantes, foram 141 óbitos. A publicação foi divulgada no periódico científico British Medical Journal. A cepa britânica já foi detectada em mais de 100 países. No fim de fevereiro passado, um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou que a variante do Reino Unido também está presente em Cuiabá e Primavera do Leste (a 240 km da Capital). O levantamento também conta com o apoio da Rede Corona-Ômica, uma subdivisão da Rede Vírus, comitê criado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Na ocasião, o epidemiologista e secretário-adjunto de Vigilância e Atenção à Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Juliano Melo, destacou que a constatação evidencia que a transmissibilidade do vírus pode aumentar em todo o território mato-grossense. Por isso, as medidas de biossegurança e distanciamento social devem ser mantidas e reforçadas pela população. Até o momento, não há evidencias sobre o aumento da letalidade desta nova cepa. No país, UFMG apontou a presença da linhagem britânica em 16 cidades brasileiras. As demais são Belo Horizonte (MG), Betim (MG), Araxá (MG), Barbacena (MG), Rio de Janeiro (RJ), Campos dos Goytacazes (RJ), Curitiba (PR), Aracajú (SE), São Paulo (SP), Americana (SP), Santos (SP), Valinhos (SP), São Sebastião do Passe (BA) e Barra do São Francisco (ES). A Secretaria de Saúde notificou, até a tarde de quarta-feira (10), 267.051 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (57.674), Rondonópolis (21.039), Várzea Grande (16.728), Sinop (13.549), Sorriso (10.724), Tangará da Serra (10.254), Lucas do Rio Verde (9.615), Primavera do Leste (7.944), Cáceres (5.869) e Nova Mutum (5.226). Dos 267.051 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 11.422 pessoas estão em isolamento domiciliar e 247.683 estão recuperados.

