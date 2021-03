Destaques 13/03/2021 16:27 Sesp abre leilão de veículos, caminhão e sucata provenientes do tráfico de drogas A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) promove até o dia 25 de março leilão de bens provenientes de ações de repressão ao tráfico de drogas. Há lotes de veículos e sucatas. Dentre os produtos ofertados, está um caminhão Mercedes Benz semi reboque, com lance inicial de pouco mais de R$ 52 mil, e uma caminhonete Hilux, com valor inicial de R$ 18 mil. O leilão é coordenado pela Secretaria Adjunta de Justiça (Saju). Os bens leiloados nesta edição são oriundos de apreensões de ações de repressão ao tráfico de drogas e o valor arrecadado será revertido para o Fundo Estadual Sobre Drogas (Funesd-MT). Por conta das medidas de restrição da Covid-19, o leilão é exclusivamente eletrônico. Contudo, caso a pessoa tenha interesse em avaliar o bem, o mesmo pode solicitar pelo e-mail cuiaba.nucleo@sbjud.com.br ou pelo endereço www.majudicial.com.br. Outros bens Até o dia 30 de março estão abertos os lances para a aquisição de uma colheitadeira, balança açores e um semi reboque. Os bens fazem parte das ações de enfretamento ao crime de lavagem de dinheiro e são da 7ª Vara Criminal. O leilão é exclusivamente eletrônico. Para saber mais dos produtos, basta entrar em contato pelo telefone 65 4052-9434, nos ramais 8237 e 8239. Nesta quinta-feira (11.03) foi encerrado o período de lances para aquisição de uma propriedade rural no município de Poconé (a 102 km de Cuiabá), pertencente ao ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro. A área foi arrematada por mais de R$ 31 milhões. O dinheiro arrecadado vai para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que posteriormente, envia parte do recurso para o Estado.

