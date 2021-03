Destaques 15/03/2021 09:07 Eliza Gund I Nativa News ALTA FLORESTA: Jornalista tem casa invadida por ladrões em chácara na Vila Rural @José Lucio I Nativa News O roubo aconteceu no início da noite deste domingo (14) no Vila Rural, setor de chácaras em Alta Floresta. Quatro homens armados chegaram na residência, dois disparos de arma de fogo chegaram a ser efetuados, cerca de R$ 25 mil foram levados na ação. Conforme relatado pelo apresentador e representante comercial em Alta Floresta, a redação do site Nativa News, o casal estava na área de casa quando os elementos chegaram na residência de arma em punho. A primeira reação do apresentador foi se abaixar atrás da mesa, a esposa que estava mais perto ouviu um dos homens dizer “tu vai morrer Luis”, momento em que a esposa pediu para que ele corresse. Dois disparos foram efetuados contra o apresentador, não atingindo ele. A mulher correu e se escondeu no quarto, um dos homens foi atrás e com a arma apontada perguntava sobre dinheiro. A mulher apontou o local onde haviam duas bolsas com o montante da venda das cartelas no decorrer da semana, outro suspeito entrou no quarto e retirou as bolsas do local. Ainda foi levado os valores das comissões e documentos pessoais e cartão bancário da esposa do apresentador. O caso foi registrado na Polícia Judiciária Civil e passa a ser investigado.

