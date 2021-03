Destaques 15/03/2021 09:17 Carlos Alberto de Lima/Assessoria Alta Floresta: Procon alerta sobre Semana Internacional do Consumidor Lembrado há 38 anos, o Dia Mundial do Consumidor é considerado, para alguns, a “Black Friday” do 1º semestre, já que há uma grande movimentação no mercado de consumo. A grande verdade, é que, de fato, algumas lojas, principalmente as virtuais, oferecem descontos na venda de seus produtos. Porém, deve-se ter muita atenção, pois algumas outras se aproveitam da ocasião para ludibriarem os consumidores. Sendo assim, é possível tomar alguns cuidados antes de efetuarem as compras: 1. Tenha absoluta certeza de que o valor ofertado compensa para compra do produto; 2. Guarde tudo que possa comprovar a compra (cupons e notas fiscais), inclusive print da tela do computador ou celular no caso das compras on-line; 3. Cuidado com compras em qualquer loja. É de grande importância que o consumidor, investigue as reclamações que o estabelecimento já recebeu perante os principais sítios de reclamação (Ex.: Reclame Aqui, Procon etc.), isto é, investigue a reputação do vendedor; 4. Nas compras on-line, não disponibilize seus dados em qualquer plataforma, sem antes se atentarem à segurança e autenticidade da mesma. Em nossa sociedade, tem sido muito comum golpes por meio da Internet. No mais, é possível aproveitar essa data, sempre com muito cuidado e moderação. Caso suspeite de qualquer irregularidade, O PROCON de Alta Floresta orienta o consumidor a realizar denúncia pelo telefone (66) 3903-1036, ou pessoalmente na sede localizada na Avenida Ariosto da Riva, nº 3.113, Centro. Entenda a origem: O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor foi comemorado, pela primeira vez, em 15 de março de 1983. Essa data foi escolhida em razão do famoso discurso feito, em 15 de março de 1962, pelo então presidente dos EUA, John Kennedy. Em seu discurso, Kennedy salientou que todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido. Isto provocou debates em vários países e estudos sobre a matéria, sendo, por isso, considerado um marco na defesa dos direitos dos consumidores.

Voltar + Destaques